Namesto da bi avto popravil, ga je razstrelil

Ko se je Fincu pred časom pokvarila njegova tesla, za menjavo baterije pa bi moral plačati 20.000 evrov, je bil tako besen, da se je odločil, da bo avto raje razstrelil. Tega sicer ni storil sam, saj ni imel dostopa do tolikšne količine dinamita, temveč je kontaktiral lokalni youtube zvezdi, ki sama sebi pravita bombaša, na tej platformi pa objavljata posnetke, kako razstreljujeta različne reči, med njimi so se že znašli gospodinjski aparati in avtomobilski deli.

Tokrat sta se Finca še posebno potrudila in na prednji sedež posadila lutko z obrazom ustanovitelja Tesle Elona Muska, na vozilo pa nastavila 30 kilogramov dinamita. Čast, da avto požene v zrak, je pripadla njegovemu lastniku Tuomasu Katainenu.

Tuomas Katainen je v tesli užival le kratek čas. FOTO: Youtube

Ko je 26-letnik pritisnil na gumb, je avto zajela ognjena krogla, nato se je razletel na tisoče koščkov, vse skupaj pa so seveda posnele kamere finskih youtuberjev. Posnetek si je na njunem kanalu v le nekaj dneh ogledalo že več kot tri milijone ljudi, med njimi najbrž veliko takšnih, ki imajo s Teslinimi avtomobili tudi sami težave.

V zadnjem času se namreč vedno več ljudi pritožuje nad baterijami oziroma visokimi stroški menjave teh. Kot so poročali ameriški mediji, je denimo tamkajšnji lastnik tesle na uradnem servisu izvedel, da ga bo menjava stala 18 tisočakov, a mu je na srečo uspelo najti mehanika, ki je delo opravil za okrog 4000 evrov. Podjetje, ki si s takšnimi cenami dela medvedjo uslugo, se sicer zagovarja, da so baterije njihovih avtomobilov še deset let v garanciji, a ta pokriva stroške popravila le v primerih, ko moč baterije pade po 70 odstotkov, pa avto še nima prevoženih 240.000 kilometrov oziroma je mlajši od osem let.

»Ko sem kupil avto, je bilo prvih 1500 kilometrov vse super. Nato so se začele težave. Avto mi je začel javljati napako in poklical sem vlečno službo, ta ga je odpeljala na servis.

V zadnjem času se vedno več ljudi pritožuje nad baterijami oziroma visokimi stroški menjave teh.

En mesec je bil pri njih, ko so me končno poklicali, da mi ne morejo pomagati, edina rešitev je bila po njihovem mnenju menjava baterije, kar bi stalo okrog 20.000 evrov, še prej bi moral za dovoljenje za menjavo prositi proizvajalca. Takrat sem jim naravnost povedal, da bom avto razstrelil,« je povedal Tuomas, ki je zanj odštel okrog 50.000 evrov.