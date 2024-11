Najstnik toži starša, ki sta ga poslala v internat v tujino

Trinajstletnik, ki sta ga starša poslala v internat v Afriko, je zoper njiju vložil tožbo, trdi namreč, da sta ga zapustila. Deček, njegova identiteta zaradi varovanja zasebnosti ni znana, je nedolgo po tem, ko se je povsem sam znašel daleč od domačega Londona, stopil v stik z britansko ambasado in organizacijo, ki skrbi za dobrobit otrok, kjer so mu pomagali priskrbeti odvetnike.

Ti so na prvi obravnavi sodnika prosili, naj poskrbi, da se deček nemudoma vrne v Veliko Britanijo, tudi zato, ker da v internatu močno trpi, tako čustveno in psihološko, kot zelo verjetno tudi fizično. Nasprotno pa odvetniki, ki jih je najel dečkov oče, trdijo, da so 13-letnika njegovi starši v internat na drugi konec sveta poslali »za njegovo dobro«.

Najstnik naj bi se v Londonu menda hotel pridružiti eni od tolp, da bi mu to preprečila, in mu tako potencialno rešila življenje, pa sta ga starša iz nevarnega okolja odstranila. Da bi bil na kakršen koli način povezan s kakršno koli toplo, je deček sicer večkrat zanikal, o tem dvomijo tudi njegovi odvetniki, ki so ga opisali kot zelo vljudnega in zgovornega, bolj kot tolpe pa ga menda zanimata kuhanje in nogomet.

Se pa strinjajo, da je celotna situacija izredno slaba za dečkovo duševno zdravje. »V Afriki je izredno nesrečen, svoje novo okolje sovraži, močno trpi tudi zato, ker ga prijatelji iz Anglije ponižujejo ter se norčujejo iz dejstva, da so ga starši ’izgnali’,« je med drugim dejala ena od dečkovih zagovornikov Deidre Fottrell.