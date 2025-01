Na spletu pozirajo z lažnimi trebuščki

Na kitajskih družbenih omrežjih je zadnje čase opazen nenavaden trend, ko mlade ženske pozirajo s silikonskimi trebuščki, da bi ustvarile popolne nosečniške fotografije, čeprav še niso v pričakovanju. Tudi tamkajšnja vplivnica Meizi Gege iz province Hunan z več kot 5,7 milijona sledilci je že delila lažne nosečniške fotografije.

Nekatere ženske so povedale, da so za tovrstne posnetke poskrbele že pri 22 ali 23 letih, ko so bile še samske, da bi se izognile morebitnim gubam in telesnim spremembam, ki jih prinesejo leta. Vnaprejšnje nosečniške fotografije so postale priljubljene, saj ženskam omogočajo, da zajamejo nosečnost v njeni najboljši luči. Silikonski trebuščki so postali prodajna uspešnica na Kitajskem že pred več kot desetletjem, sprva kot šala ali iz radovednosti. V zadnjih letih jih ponujajo v različnih velikostih, barvah in teksturah, kar ženskam omogoča, da ponaredijo različne stopnje nosečnosti.

Silikonski nosečniški trebuščki so prodajni hit.

Trend tovrstnih fotografij na Kitajskem pa ni le modna muha, ampak odraža globlje družbene in kulturne spremembe. V preteklosti je bila nosečnost, zlasti pri samskih ženskah, pogosto stigmatizirana, danes pa je postala nekakšen statusni simbol. Nosečnost ni več tabu tema, ampak nekaj, kar se časti in deli na družbenih omrežjih.

Za res lepo fotografijo ženska ne sme biti zares noseča, so prepričane nekatere.

Kljub priljubljenosti ima trend tudi drugo plat. Kritiki menijo, da tovrstne prakse spodbujajo nerealna pričakovanja glede telesne podobe med nosečnostjo. Mlade ženske so pod pritiskom, da ohranijo mladosten in vitek videz, tudi ko so v pričakovanju. To lahko vodi v nezdrav odnos do lastnega telesa in do telesnih sprememb, ki so sicer naravni del nosečnosti. Poleg tega se zastavlja vprašanje, ali tovrstni posnetki ne zmanjšujejo pomena pravih nosečniških izkušenj in čustev, ki jih te prinašajo.