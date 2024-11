Na obalo Kalifornije napravilo že tretjo »ribo sodnega dne«

Na obalo južne Kalifornije je naplavilo skoraj tri metre veliko ribo jermenovko, ki ji mnogi pravijo tudi riba sodnega dne. Te ribe namreč živijo izredno globoko, okrog 900 metrov pod gladino, in redko se zgodi, da jo potapljači opazijo, še redkeje poginule naplavi na kopno. A v Kaliforniji se je slednje zgodilo že tretjič v zadnjih treh mesecih, čeprav je v zadnjem stoletju na njihovo obalo naplavilo vsega skupaj le 22 poginulih jermenovk.

Strokovnjaki z bližnjega inštituta za oceanografijo so vzeli vzorce ribe in jih odnesli v laboratorij, nekaj pa zamrznili, niti oni namreč še ne razumejo povsem, kako ta riba živi, se prehranjuje in obnaša.

Opozarja na katastrofo?

Ime riba sodnega dne se je je prijelo zahvaljujoč japonskemu prepričanju, da riba, če zaide v bolj plitve vode, opozarja na bližajočo se naravno katastrofo, večinoma močnejši potres ali cunami. Leta 2010 so denimo več kot deset poginulih jermenovk opazili nedaleč od obale, eno leto pozneje je Japonsko stresel najhujši potres v zgodovini.

Posledično so se razvile teorije, da je lahko za te ribe, ki živijo tako globoko, usodno premikanje tektonskih plošč, oziroma vibracije, ki ob tem nastajajo. Študija, ki so jo izvedli leta 2019, je sicer pokazala, da ni nikakršne povezave med ribami jermenovkami in potresi, da so jih ljudje v večjem številu videli tik preden so se zatresla tla, naj bi bilo zgolj naključje.