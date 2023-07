Našli fascinantno ribo, ki ima vzdevek riba sodnega dne (FOTO)

Tajvanski potapljači so pred dnevi v bližini obale v okrožju Ruifang v prestolnici Tajpej naleteli na redko videno ribo, ki se je drži sloves, da napoveduje potrese, zaradi česar se je je prijel vzdevek riba sodnega dne. Skoraj dvainpolmetrska žival z velikimi izbuljenimi očmi iz družine jermenovk (Regalecidae) je navpično – menda kar srh vzbujajoče – plavala v morju, njeno telo pa je bilo na več krajih preluknjano, najverjetneje zaradi nedavnega napada morskega psa.

»Potapljali smo se v skupini, ko smo zagledali 'potresno' ribo,« je povedal Cheng Ruwang, eden od potapljačev, ki so jo srečali in tudi posneli s podvodno kamero. »To je bilo res nekaj posebnega, saj je še nikoli nisem videl v živo. Na njenem telesu so bile luknje, verjetno od zob morskega psa. Upam, da to ni slabo znamenje,« je dejal Cheng. Na posnetku, ki so ga objavili na spletni strani britanskega časnika The Independent, se vidi tudi enega od potapljačev, ki se dotakne ribe, ta pa se zdrzne.

Potapljači se niso mogli načuditi redko videni ribi. FOTO: instagram/chengruwanr

Da se jermenovke pojavijo pred potresi in cunamiji, ni znanstveno dokazano. Živijo v zmernih in tropskih morjih, po navadi na globini od 200 do 1000 metrov. Le redko katera preživi v plitvinah z močnejšimi morskimi tokovi. V plitvine jih po navadi prinese, kadar so poškodovane ali bolne. Mimogrede, v letih pred katastrofalnim cunamijem leta 2011 je na japonsko obalo naplavilo več jermenovk.