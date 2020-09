Na nacionalni televiziji otrokom pokazali nagce (VIDEO)

Producenti danske televizije so v izobraževalni oddaji Ultra poskrbeli za neverjetno presenečenje. Pred otroke, ki so bili stari med 11 in 13 let, je stopilo pet odraslih oseb in odvrglo kopalne plašče. Starši šolarjev Kopenhagenske šole so morali pred tem podpisati soglasje za snemanje, sporočilo oddaje pa je bilo, da se ničesar ni potrebno sramovati. Producenti so otrokom želeli pokazati različnost človeškega telesa.Voditelj je otroke spodbujal in jih nagovarjal, naj brez sramu »modelom« postavijo vprašanja, ki so se navezovala predvsem na tetovaže, poraščenost in intimne dele telesa.Predvajanje oddaje je sprožilo buren odziv v javnosti, producenti pa so pojasnili, da so pred snemanjem s šolarji opravili razgovor in jim pojasnili, da lahko kadarkoli zapustijo prostor, če bi se počutili neugodno. Kljub temu, da so to možnost imeli, pravijo, da je vseh 250 šolarjev ostalo v studiu.