Na Japonskem v pisarne, restavracije in bare nameščajo komore za počitek (VIDEO)

Japonci so že dolgo znani kot izjemno delaven narod, in čeprav jim zakon nalaga, da lahko delajo zgolj osem ur na dan, k temu večina doda še vsaj nekaj nadur. To spodbujajo tudi delodajalci, saj je v japonski kulturi dolg delovnik znak predanosti in trdega dela, redki to vidijo kot posledico slabih organizacijskih sposobnosti, zaradi česar se delo, ki bi ga lahko opravili v nekaj urah, razvleče čez ves dan. Delodajalci denimo med drugim spodbujajo počitek na delu, saj so prepričani, da to poleg časa za malico veča produktivnost. A časi, ko so zaposleni v podjetjih po malici dremali v neudobnih položajih za mizo, so mimo.

Komore so pokončne, ker tako zavzamejo manj prostora.

Eno od podjetij je namreč na trg poslalo posebne komore, v katerih lahko ljudje za nekaj minut zadremajo v tišini in udobju, čeprav še vedno sede. Navpične komore, v katerih ljudje sedijo, namreč zavzamejo veliko manj prostora, kot bi jih vodoravne, zato jih lahko namestijo ne le v pisarne, temveč tudi v restavracije in bare.

Komora je opremljena z alarmnim sistemom, ki ga upravlja uporabnik, oporami za stopala, meča, zadnjico in glavo, sedež pa je nastavljiv tudi po višini. Čeprav položaj, v katerem je v takšni komori mogoče počivati, ni videti prav udoben, pa tisti, ki so jo že preizkusili, poročajo da, so opore menda nameščene ravno na pravih mestih, da se telo lahko sprosti, obenem pa reč ni tako sproščujoča, da bi si uporabnik v njej želel dremati več kot optimalnih 20 do 30 minut.