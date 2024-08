Na festivalu v Tolminu perverznež kradel ženske kopalke?! To pravijo dekleta ...

Tolmin se je konec julija tresel v ritmih težke in hrupne glasbe - potekal je namreč Tolminator, festival metalske glasbe, ki je zrasel na pogorišču največjega festivala v tej regiji, Metaldays.

Za metalsko veselje se obiskovalci lahko zahvalijo Kulturnemu društvu Veseli dihurčki, ki v mednarodnih vodah sliši na ime Dirty Skunks. Sestavljata ga ustanovna člana Črt Batagelj in Matej Ahlin, pomaga jima razširjena (mlajša) ekipa, ki deluje pod imenom Earsplitter Bookings.

A v Posočju se je poleg številnih koncertnih in vodnih pripetljajev zgodilo tudi nekaj nenavadnega. Več - vsaj 7 - žensk je poročalo o kraji kopalk, ki so se ponoči sušile v okolici šotorov.

Gre za fetiš?

»Pozdravljeni! To bo malce čudno, ampak sinoči je nekdo ukradel moje in prijateljičine kopalke, ki sva jih sušili v svojem kampu v bližini stojnic s hrano. Najbolj od vsega si želiva, da bi jih vrnil. Krivec jih lahko vrne kar ponoči, če mu je nerodno, brez vprašanj, ali pa jih preprosto prinese, če jih je potreboval samo za en dan, saj veva, da je bil v njih videti seksi,« je zapisala uporabnica na Facebooku, objavo pa so komentirali tudi številni drugi, ki se jim je zgodilo enako.

»Mislim, da je nekdo dobil erekcijo, ko te je videl v njih ... To je fetiš,« je komentiral nekdo, drugi pa je opozoril na incident iz preteklosti: »Dekleta bodite previdna, 2015 je bilo eno dekle ponoči posiljeno le 50 m od našega kampa. Vsako noč je bilo ukradenih veliko stvari - razlog, zakaj se nismo več vrnili v ta čudoviti kraj,« je razkril.

Letos je nepridiprav kradel, kot kaže, zgolj ženske kopalke, zato nekateri ugibajo, da gre za perverzneža. O drugih incidentih in krajah letos obiskovalci niso poročali.