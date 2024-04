Farsa organizatorja MetalDays: Pobral denar in se odselil v Afriko

MetalDays je bil dolga leta največji slovenski glasbeni festival, nastal je na osnovi predhodnega MetalCampa. Koncept je bil popoln za ljubitelje ekstremne glasbe in narave: teden dni koncertnega dogajanja pred gozdnato kuliso, ob čudoviti turkizno-zeleni reki Soči.

Festival je veliko stavil na svojo lokacijo in pritegnil tisoče obiskovalcev, ki so v Tolmin z leti prinesli ogromno denarja. A kljub bogati tradiciji in razprodanim zadnjim nekaj letom, se je organizatorski (in zasebni) par Slobodan Milunović in Nika Brunet na neki točki odločil pobrati denar, obiskovalce pustiti na cedilu in se odseliti na drug kontinent. S pobranim denarjem naj bi odprla luksuzno letovišče na Zanzibarju.

Boban Milunović. FOTO: Močnik Blaž

Tako je par danes dolžan ne le kupcem vstopnic za festivale, ki so v letih 2020 in 2021 odpadli zaradi pandemije, temveč že leta dolguje znatno vsoto tudi občini Tolmin, plačal pa ni niti vseh nastopajočih na lanskem festivalu, navaja Delo.

Napovedan je bil tudi za letos

Od lanskega leta naj bi potekala domnevna organizacija festivala, ki je bil napovedan za letošnje poletje. Naznanili so na desetine nastopajočih in prodali znatno število vstopnic, ljudje z vseh koncev sveta so si zagotovili dopust, nekateri so kupili tudi že letalske vozovnice za prihod v Slovenijo. Potem pa je Slobodan, oziroma Boban, festival odpovedal.

Že nekaj let je znano, da organizator ne vrne denarja kupcem odpadlih festivalskih edicij, a to, da so festival kar odpovedali, je v javnosti sprožilo valove ogorčenja in posmeha.

Festival je pritegnil tudi znane Slovence. Na fotografiji Karmen Klinc s prijateljico. FOTO: Facebook

Kupljene vstopnice za letos naj bi bile veljavne za festival, ki ga obljubljajo v letu 2025, možnosti vračila kupnine tistim, ki bi to želeli, pa niso omenili. Koliko kupcev še vedno čaka na vračilo denarja in koliko denarja jim dolgujejo, za Delo Nika Brunet Milunović ni želela povedati.

Brez denarja ostali tudi nastopajoči

Dolžan naj bi ostal tudi številnim domačim in tujim glasbenim skupinam, a se v večini niso želele izpostavljati. Svojo izjemno neprijetno izkušnjo s festivalom bili pripravljeni deliti le portugalski glasbeniki The Voynich Code.

Organizator naj bi jim za nastop ponudil 600 evrov, prevoz z in do beneškega letališča ter nočitev v hotelu. Čeprav ponujena vsota ni zadostovala niti za potne stroške, so se določili, da bodo vseeno nastopili, je za Delo pojasnil kitarist Vinicius Cunha.

MetalDays je imel rajsko lokacijo. FOTO: Feist Marko

MetalDays svoje strani dogovora ni izpolnil, saj so glasbeniki ostali brez prevoza nazaj na letališče. Ob večkratnem poskusu kontakta z organizatorko naj bi jim najprej ponudila prevoz v zameno za 800 evrov, nato pa grozila, da jih bodo varnostniki odstranili s prizorišča. Skupina na koncu ni bila plačana niti prvotnih 600 evrov, tako da so nastop in pot opravili na lastne stroške.

Metalska zgodba v Tolminu pa ni končana, saj bo letos potekala že druga izdaja Tolminatorja, ki poteka v organizaciji dolgoletnih organizatorjev koncertov Dirty Skunks. Namesto MetalDays bo v Velenju potekal manjši ekstremno-glasbeni festival Vratolom, metalci pa se lahko odpravijo tudi v Laško na Metaljot Raspaljot.