Na embalaži igrač povezava do pornografske strani

Ameriški proizvajalec igrač Mattel, ki je med drugim znan po barbikah, se je opravičil, ker je na embalažo svojih najnovejših lutk, ki jih je navdihnil film Wicked, Zlobna, pomotoma zapisal spletni naslov, ki vodi na istoimensko pornografsko stran.

Nenavadno napako na embalaži lutk iz kolekcije Mattel Wicked, ki se prodajajo predvsem v ZDA, so opazili kupci ob promociji novega epskega glasbenega fantazijskega filma Wicked. Zapis naj bi potrošnike usmerjal na uradno vstopno stran wickedmovie.com, vendar so po pomoti izpustili del naslova, in sicer besedo movie (angl. film).

Cynthia Erivo in Ariana Grande v filmu Zlobna igrata mladi čarovnici na šolanju v deželi Oz. FOTO: Universal

Kdor je spletni naslov www.wicked.com vnesel v brskalnik, se ni znašel na predstavitveni strani filma Wicked, ampak na spletnem portalu Wicked Pictures s starostno omejitvijo.

»Globoko obžalujemo to neljubo napako in nemudoma sprejemamo ukrepe za njeno odpravo,« so se opravičili pri Mattelu in starše opozorili, da napačno natisnjena povezava oziroma napačna spletna stran ni primerna za otroke. »Potrošnikom, ki izdelek že imajo, svetujemo, da zavržejo embalažo ali zabrišejo povezavo,« so še dodali.

Epski muzikal

Film Wicked, v katerem v glavnih vlogah igrata britanska igralka Cynthia Erivo ter ameriška pevka in igralka Ariana Grande, režiral pa ga je Jon M. Chu po scenariju Winnie Holzman in Dane Fox, je prvi od dveh, posnetih po istoimenskem muzikalu Stephena Schwartza in Holzmana, ki delno temelji na istoimenskem romanu Gregoryja Maguira iz leta 1995.

Dogajanje, postavljeno v deželo Oz pred prihodom Dorothy Gale iz Kansasa, o čemer govori legendarni muzikal Čarovnik iz Oza iz leta 1939 oziroma knjiga L. Franka Bauma iz leta 1900, pokriva dogodke prvega dejanja muzikala. Zgodba spremlja šolanje zelenopolte Elphabe (Cynthia Erivo) na univerzi Shiz na začetku njene poti, da postane Zlobna čarovnica z zahoda, in njeno prijateljstvo s sošolko (Ariana Arande), ki pozneje postane Glinda, dobra čarovnica s severa.