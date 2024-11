ChatGPT smo vprašali, kakšna je verjetnost, da manekenka iz Slovenije spozna milijonarja, ki čez nekaj desetletij postane predsednik ene svetovnih velesil. Da je umetna inteligenca lahko dobila rezultat, je najprej morala izračunati verjetnost glavnih faktorjev, ki jih je treba upoštevati.

Če predpostavimo, da postane manekenka le majhen odstotek slovenske populacije, je že to zelo selektiven začetek. Slovenija ima približno 2 milijona prebivalcev, in manekenke, ki bi imele dostop do mednarodnega okolja in elitnih dogodkov, bi bile še redkejše. Recimo, da je možnost okoli 0,001 %, je sklenil ChatGPT.

Le peščica milijonarjev postane politikov

Verjetnost, da oseba postane milijonar: Svetovno gledano milijonarji predstavljajo približno 0,9 % odraslih. Toda, da bi bil dovolj izpostavljen in verjetno prisoten na istih dogodkih kot mednarodna manekenka, mora biti ta milijonar morda del majhne elite – tistih, ki potujejo in sodelujejo v visokih krogih mednarodnih dogodkov, kjer bi do srečanja lahko prišlo. To verjetnost ocenimo morda na 0,01 % svetovne populacije, pravi umetna inteligenca.

Fotografija Donalda Trumpa in Melanije, ki se je takrat pisala še Knavs, na Bledu. FOTO: Samec Blaž

Verjetnost, da postane predsednik velesile: Zdaj razmislimo o možnosti, da milijonar postane predsednik velesile, kar je še bolj selektivno. Od milijonarjev le peščica postane politično aktivna na takšni ravni, še redkejši pa postanejo predsedniki velesil, kot so ZDA, Rusija ali Kitajska. To ChatGPT ocenjuje na zelo nizko verjetnost, recimo 0,0001 %.

Verjetnost, da se srečata, je majhna

Verjetnost, da se osebi srečata: Ker že samo število manekenk in milijonarjev, ki bi imeli priložnost za srečanje, predstavlja zelo majhen krog, verjetnost srečanja kljub ekskluzivnim dogodkom ostaja zelo nizka. Predvidevamo, da bi bila verjetnost takega naključnega srečanja okoli 0,01 %.

Skupni rezultat je izredno majhen

Če vse te verjetnosti združimo, dobimo zelo majhno verjetnost dogodka, saj moramo upoštevati zaporedje izjemno selektivnih pogojev, pravi umetna inteligenca.

Matematično, če te verjetnosti pomnožimo: 0,001%×0,01%×0,0001%×0,01%=0,0000000000000001%0,001\% \times 0,01\% \times 0,0001\% \times 0,01\% = 0,0000000000000001\%0,001%×0,01%×0,0001%×0,01%=0,0000000000000001 %

Tako bi bila verjetnost, da slovenska manekenka spozna milijonarja, ki kasneje postane predsednik svetovne velesile, izjemno majhna – praktično ena proti več milijardam.

Mlajša Donald Trump in Melania v družbi z Jeffreyem Epsteinom in Ghislaine Maxwell. FOTO: Getty Images

»Toda, kot nas zgodovina uči, neverjetni dogodki se včasih zgodijo, saj tudi zelo nizke verjetnosti niso povsem enake nič,« je sklenil ChatGPT, s čimer se moramo strinjati, saj je do tega neverjetnega dogodka zares prišlo in slovenska manekenka je že drugič postala prva dama ZDA.

Politike ne mara

Kaj pa ima umetna inteligenca povedati o tem, da Melania pravi, da ne prenese politike?

Politika ni ravno priljubljena med večino ljudi, še posebej v okolju, kot je modna industrija, kjer so interese in vrednote lahko zelo različne. Ocenimo to na podlagi nekaj dodatnih dejavnikov:

Verjetnost, da ima oseba sploh interes za politiko: Raziskave kažejo, da je zanimanje za politiko dokaj nizko – v povprečju se zanima okoli 20–30 % ljudi. Če upoštevamo, da se le manjši delež manekenk dejansko zanima za politiko, ocenimo to verjetnost na okoli 5 %.

Melanija Trump, takrat še Knavs, v reklami za Subrino. Mlada manekenka ni vedela, kako neverjeten preobrat bo doživela. FOTO: Marketing Magazin

Verjetnost, da jo politika aktivno privlači: Ker zanimanje in privlačnost nista isto, še posebej v smislu iskanja partnerja v politični sferi, bi bila dejanska verjetnost še nižja. Recimo, da bi se nekje okoli 1 % ljudi res počutilo močno naklonjenih k partnerju zaradi njegove politične ambicije.

Če dodamo to verjetnost k že prej izračunani verjetnosti (0,0000000000000001 %), se celotna verjetnost srečanja takšnega partnerja, ki je milijonar, kasneje postane predsednik velesile in ji je politika obenem še privlačna, zmanjša na: 0,0000000000000001%×1%=0,000000000000000001%0,0000000000000001\% \times 1\% = 0,000000000000000001\%0,0000000000000001%×1%=0,000000000000000001%

To je ena proti kvadrilijonu! Skoraj znanstvena fantastika – a verjetno nas realnost vedno kdaj preseneti, pravi ChatGPT.

Morda nas nekoč v prihodnosti torej preseneti še slovenska prva dama, ki bo naklonjena politiki.