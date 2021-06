Maturantska zabava, ki dviguje prah, šola se distancira (VIDEO)

Ob koncu šolskega leta so se zvrstile mnoge zabave, predvsem maturantske so tiste nepozabne. No, ena v Srbiji pa dviguje prah.Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek zabave, na kateri je trebušna plesalka, ki pleše na mizi. V enem trenutku se povzpne k njej nekdo izmed udeležencev, a miza ju ni zadržala. Šlo naj bi za ekonomsko srednjo šolo, ravnatelj te šole pa se je od zabave distanciral in trdi, da šola tega ni organizirala ali sodelovala pri organizaciji.Dodal je, da bodo preverili okoliščine omenjene zabave.