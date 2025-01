Lov na legendo prinesel tragedijo! Dva moška umrla med iskanjem mitološkega bitja

Dva moška iz Portlanda v ameriški zvezni državi Oregon sta umrla, potem ko sta se podala na nevarno odpravo v iskanju mitskega bitja, znanega kot Bigfoot.

Njuni trupli so našli v Gifford Pinchot National Forest v zvezni državi Washington, so sporočile lokalne oblasti.

Nevarno vreme in slaba pripravljenost

Moška, stara 37 in 59 let, sta družini povedala, da se bosta s poti vrnila na božični večer. Ko se to ni zgodilo, so svojci prijavili njuno izginotje okoli 1. ure zjutraj na božični dan. Po poročanju šerifovega urada v okrožju Skamania je iskalna akcija trajala tri dni in vključevala 60 prostovoljcev, reševalne pse in drone.

Njuna smrt je po ugotovitvah posledica »podhladitve zaradi vremenskih razmer in neustrezne opremljenosti«. Težke snežne razmere so otežile njuno preživetje, njuni trupli pa so našli šele po tem, ko so iskalci s pomočjo posnetkov nadzornih kamer locirali njuno vozilo.

Iskanje Sasquatcha

Oblasti so potrdile, da sta moška v nevarne razmere zašla zaradi iskanja »Sasquatcha«, mitskega bitja, ki je znano iz številnih teorij zarote in vznemirja domišljijo ljudi po vsem svetu. Sasquatch, pogosto imenovan tudi Bigfoot, velja za velikega opičjega humanoida, katerega obstoj še ni bil znanstveno potrjen.

Verjamete vanj? FOTO: Shutterstock

V zadnjem času je teorija o Sasquatchu dobila nove razsežnosti. Strokovnjak za NLP-je, Mark Christopher Lee, ki je posnel več dokumentarcev o nezemeljskih življenjskih oblikah, trdi, da je Bigfoot pravzaprav interdimenzionalno bitje, ki lahko prehaja med različnimi dimenzijami.

Lee je dejal: »Obstajajo številni dokazi, da so ljudje po svetu naleteli na Sasquatcha ali Yetija. Vendar pa se pojavijo in nato izginejo. Kje živijo? Zakaj še nikoli nismo našli trupel ali kosti? To podpira teorijo, da gre za interdimenzionalna bitja.«

Legenda z nevarnimi posledicami

Zahodna obala ZDA, zlasti severozahod, velja za atraktivno točko opazovanja Bigfoota, vendar iskanje legende pogosto vključuje tveganje.

Pričujoča tragedija je opomin, kako nevarne so lahko takšne odprave brez ustrezne pripravljenosti na naravne razmere.