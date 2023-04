Ločitev proslavil v slogu poroke (FOTO)

Ločitev običajno ni priložnost, ki bi jo obešali na veliki zvon. A Britanec Angus Kennedy se je odločil, da je konec 23 let trajajočega zakona s Sophie Kennedy hkrati nov začetek in zato vreden posebne pozornosti. Običaj mladoporočencev, da okrasijo avto z baloni, napisi in ropotajočimi predmeti, je znova uporabil in svojega subaruja letnik 2004 porisal in opremil s priložnostnimi napisi. Tako je denimo na zadnje steklo zapisal, da je sveže ločen in da v tem uživa, ob levo zadnjo luč pa je prilepil napis, naj kandidatke, ki so samske in bi se želele družiti, potrobijo, ko ga zagledajo.

Pravkar ločen! je napisal na avto.

Nobenega sovraštva ni med nama.

Bil je vesel

S tako označenim avtom se je 58-letnik vozil po mestu Dartford v grofiji Kent, od koder prihaja, deloma v upanju, da bo spoznal kako samsko žensko, deloma zato, da bi ljudem pokazal, da je ločitev pravzaprav vesel in ne žalosten dogodek. »S Sophie sva še vedno prijatelja, le najino razmerje se je končalo. Nobenega sovraštva ni med nama,« pojasnjuje duhoviti Britanec in dodaja, da se mu je ideja proslavljanja začetka samskega življenja s popisanim avtom zdela zabavna. Vožnje z v čast ločitvi popisanim avtom mu ne zameri niti bivša žena. »Želela sem si prijateljsko ločitev, saj sem hotela pokazati otrokom, da je mogoče po razhodu ostati v dobrih odnosih. Zelo pomembno se mi zdi, da sva jim za zgled,« je dejala.

Če si samska, potrobi!

Par je vložil ločitvene papirje julija 2021, potem ko sta se strinjala, da gresta vsak svojo pot. V zakonu se jima je rodilo pet otrok, ki so danes stari od 11 do 23 let. Ko sta bila še skupaj, sta načrtovala, da se bodo preselili v džunglo v Ekvador, kar je bilo povezano z Angusovim poklicem – je namreč strokovnjak za čokolado. V Ekvadorju, kjer gojijo kakav, so nameravali živeti v bambusovi kolibi in pomagati pri vzgoji kakava na plantaži. Vendar pa se Sophie ni več videla v zgodbi z Angusom. Ta namerava o ločitvi napisati knjigo, v kateri bo opisal svoje občutke ter delil izkušnje iskanja novega partnerja po več kot dvajsetih letih zakona.