Letalska družba z največ pijanimi potniki: od iztrebljanja na tla do pijanih obračunov

Glede na novo študijo spletnega portala Go Compare je EasyJet letalska družba, katere polete najpogosteje motijo ​​pijani potniki. Kar 29 % potnikov je trdilo, da so jih na njihovih poletih motili vinjeni ljudje.

Raziskavo so izvedli tako, da so popotnike spraševali o izkušnjah z vinjenimi potniki na letalih in o njihovem mnenju o uživanju alkohola. Tiste, ki so povedali, da so doživeli motnje pijanih oseb, so vprašali, pri katerih letalskih družbah so se zgodili incidenti, pri čemer so najpogosteje omenili nizkocenovne operaterje, kot sta EasyJet in Ryanair.

Na drugem mestu je tako Ryanair z 22 %. Prvih pet so zaokrožili še British Airways s 15 %, TUI z 12 % in Jet2 z 10 %.

Približno 29 % potnikov meni celo, da bi morali alkohol na letališčih prepovedati, več kot tretjina (34 %) pa jih meni, da bi morala prepoved veljati za letalske družbe. Več kot polovica (57 %) jih meni, da ne bi bilo treba uvesti nobenega ukrepa.

Potovalni strokovnjak iz Go Compare je dejal: »Nekatere letalske družbe so glede motenj vinjenih oseb očitno slabše od drugih, ne glede na destinacijo, kamor letijo, politiko glede alkohola ali znesek, ki ga za pijačo zaračunavajo. Če imate raje polet brez drame, je to morda podatek, ki ga je dobro upoštevati, ko izbirate, s katerim ponudnikom boste potovali na počitnice.«

Zaradi iztrebka obtičali na Tenerifu

Nedavni incidenti z EasyJeta vključujejo videoposnetek divjih potnikov, ki pojejo in plešejo ob glasni glasbi, kar seveda moti sopotnike v letalu, v drugem primeru je nasilen posameznik ponorel in se z udarci ter kletvicami spravil nad posadko in policijo, ki je bila zaradi njega poklicana že pred vzletom.

Posebno šokanten je bil incident, ko je bila letalska družba primorana odpovedati polet, ker je eden od potnikov veliko potrebo opravil kar na tla toalete namesto v školjko. Potniki so bili besni, saj so zaradi tega obtičali na otoku.