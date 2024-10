Lažna zdravnica pacientu injicirala neznano tekočino

DAa postanete zdravnik, je dovolj, da oblečete belo haljo, si nataknete gumijaste rokavice in se odpravite v bolnišnico. Tako je očitno razmišljala 20-letna Kreuena Zdrafkova iz Londona, ko je vkorakala v bolnišnico v zahodnem predelu Londona.

Da bi bila zadeva še bolj nenavadna, je manever deloval. Zdrafkova je v bolnišnici ostala ves dan in tam stikala po medicinskih instrumentih, se vozila v rešilnem avtomobilu in celo zdravila enega od pacientov z neznano substanco. Po tem, ko prvi delovni dan več ur nihče ni opazil, da ni zdravnica, se je vrnila v isto bolnišnico tri dni pozneje, tokrat s stetoskopom okoli vratu.

Nikoli več ne sme vstopiti v državno zdravstveno ustanovo.

A je imela manj sreče, saj so jo zalotili in predali policistom. Na sodišču je dobila 12 mesecev pogojne kazni in 15 dni rehabilitacije, za nameček pa so ji prepovedali vstop v katero koli državno zdravstveno ustanovo, razen če bi potrebovala nujno medicinsko pomoč.

Želela »uresničiti svoje sanje«

Ženska je z odvetnikom na sodišču dejanje poskušala prikazati, kot da je želela uresničiti svoje sanje, da bi bila zdravnica, pri tem pa ni nikogar ogrožala.

V bolnišnici se je lažna zdravnica predstavljala kot dr. Christina, zdravila pa je pacienta, ki je prišel na zdravljenje v spremstvu policije. Prisotnost mož postave je ni niti malo vznemirila. Bolniku je samozavestno z injekcijo poškropila v usta neznano tekočino. Slednja na srečo na pacientovo zdravje ni imela nobenega negativnega učinka.

Zgodilo se je v eni od londonskih bolnišnic. Simbolična fotografija. Foto: Peter Fleming/Getty Images

Zdravniki so sicer priljubljena tarča posnemanja, tudi na družbenih omrežjih. Na youtubu so tako pred časom razkrinkali lažnega zdravnika, ki je ljudem razlagal, kako operirati paciente, na tiktoku pa Južnoafričana, ki je v vlogi zdravnika postal prava zvezda.