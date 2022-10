Lastnik restavracije šokiral vse: neverjetno, komu je prepovedal vstop

Pri južnih sosedih odmeva homofobni škandal. Zagrebška policija je ovadila 48-letnega lastnika restavracije Tihi gaj, in sicer zaradi diskriminacije in kršenja javnega reda in miru. Ta je namreč na facebooku na vulgaren način sporočil, da prepoveduje vstop homoseksualcem, poroča 24sata.

Po ukrepanju policije se je v novi objavi na facebooku opravičil in dejal, da je bil v prvi napačno interpretiran, vsem prizadetim pa se je opravičil.

Hrvaška policija je sporočila, da so po kriminalistični preiskavi ugotovili, da je osumljenec s sporno objavo kršil zakonodajo o zatiranju diskriminacije ter javni red in mir.