Medicinska sestra (28) si las ni ostrigla od petega leta (FOTO)

Marsikomu je nega las nadloga, njej pa v izjemni užitek. Še več, svojim bujnim dolgim lasem posveča več ur vsak dan, ruska Zlatolaska pa s svojo zgodbo navdihuje številne deklice, ki si želijo pravljičnih pričesk.

Za službo si jih spne

Andželika Baranova iz Irkutska je po poklicu medicinska sestra, in čeprav to zahteva veliko prilagodljivosti, 28-letnica dokazuje, da si je kljub nočnim dežurstvom in neprijazno dolgim delovnikom mogoče vzeti čas za tako osupljiv videz. Svojih las, ki dosegajo slaba dva metra dolžine, si namreč ni postrigla že 23 let, pojasnjuje: nazadnje, pravzaprav prvič in zadnjič, je bila pri frizerju pri rosnih petih letih, pa še takrat so ji pristrigli samo konice, od takrat njeni lasje samo rastejo in rastejo.

Nikoli ji niso v napoto, nega ji je v veselje.

Tako dolgih, zdaj ji sežejo že do gležnjev, ni nikoli načrtovala, da pa ne mara kratkih pričesk, je spoznala že zgodaj v otroštvu. Prav zato je starše prepričala, naj ji pustijo dolge, in obljubila, da jih bo skrbno in redno umivala ter razčesavala. In svoje zaveze se vestno drži, še več, svoje lase neguje, kot bi bili suho zlato, ponosno pa jih razkazuje tudi na družabnih omrežjih, kjer seveda prejema izraze občudovanja. »Umivam si jih dvakrat na teden, sušim samo naravno. Vsak dan si jih skrbno razčesavam. Ko so spuščeni, so resda malce nerodni, a vsekakor vredni truda, ki ga vlagam,« pojasnjuje Andželika, ki si jih za službo skrbno spne v visoko pričesko, v prostem času pa so spuščeni in sproščeni kakor njihova lastnica.

23 let ni bila pri frizerju.

Ne namerava jih še postriči, a se zaveda, da rekorda v njihovi dolžini najverjetneje ne bo dosegla: ta namreč znaša 5,6 metra, njegova ponosna nosilka pa je Kitajka Xie Qiuping, ki se je v Guinnessovo knjigo vpisala leta 2004. Skoraj dva metra dosegajo tudi lasje Japonke Rin Kambe, ki se ni postrigla 16 let, več kot dva metra pa so dolgi lasje Ukrajinke Alene Kravčenko, ta se škarjicam ni približala že 31 let.