Kmet naletel na neverjetni prizor: goli moški na pašniku žvečil travo in mukal

V Deggendorfu na Bavarskem je lastnik pašnika v soboto odkril nenavaden dodatek k svoji čredi krav: avto in 23-letnika, ki se je gol pasel s kravami in glasno mukal.

Popolnoma presenečen ob situaciji je lastnik obvestil policijo, da so 23-letnika odpeljala na postajo. Tam so zapisali, da je bil mladenič vidno pod vplivom opojnih substanc. Zaradi varnosti so ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči, kasneje pa so ga odpeljali v specialistično ambulanto.

Kot so povedali policisti, se je neznanec očitno počutil kot med vrstniki. Morda bi bilo bolje, da bi naslednjič v gostilni naročil kozarec mleka.