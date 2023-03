Kličejo ga Demon: poslikal si je obraz in si nataknil roge (FOTO)

Ko se s hčerko sprehaja po parku, se vsi po vrsti obračajo za njim. Raiden Kraneo Dos Caras iz Bogote v Kolumbiji ima potetoviranega kar 86 odstotkov obraza, poleg tega nosi tudi umetne rožičke. Glavna poslikava na obrazu je videti kot lobanja, zato ne preseneča, da se ga je prijel vzdevek Demon.

Triletna Alice je vajena očetovega videza.

Južnoameričan rad potarna, da ga prizadene, ko bere grde komentarje o svoji podobi na družabnih omrežjih, saj je sam na svoj videz izjemno ponosen. Prve spremembe na telesu si je dal narediti že pri 12 letih, danes, pri 25, pa je njegov obraz tako rekoč neprepoznaven.

»Ljudje mi pravijo Demon, jaz pa se imam za človeka, enakega, kot so vsi,« pravi. Verjame, da se pri ljudeh z običajnim videzom pod fasado lahko skriva pokvarjena notranjost, čudaška zunanjost, kot jo ima sam, pa sama po sebi še ne pomeni nič slabega.

»Počutim se kot vsi ostali, čeprav me odzivi ljudi nenehno opominjajo, da sem videti drugačen,« priznava. Čeprav se ga veliko ljudi prestraši, pa se v resničnem življenju večina do njega kljub temu obnaša spoštljivo. Zloba je prisotna le na družabnih omrežjih. Domači so glede njegovega videza zelo razumevajoči, hčerka, triletna Alice, in drugi otroci v družini se ga ne bojijo. »Nekateri otroci celo pravijo, da sem videti zelo dobro,« pove in doda, da njegova mama rada reče, da bo, ne glede na to, kako je videti, vedno njen angel.

Pravi, da je čisto normalen človek.

Glede na to, da je Raiden po poklicu tetovator, težav s svojim videzom na delovnem mestu nima, potetoviran obraz očitno ne moti niti njegove žene Angie Katherine. Tatuje razume kot obliko umetnosti, a sčasoma mu zgolj lepe sličice na telesu niso bile več dovolj, zato si je začel še spreminjati telo, med drugim si je dal odrezati del nosnic. Zasebno ima rad vožnjo z motorjem, ekstremne športe, glasbo, branje in sprehode v naravi. Ena od ljubih mu aktivnosti je spremljanje risank v družbi hčerke.

Prve poslikave si je dal narediti pri 12 letih.