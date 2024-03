Kandidiral bi za predsednika Amerika, zato si je ime spremenil v ...

Američan iz Teksasa je za potrebe svoje predsedniške kampanje zakonito spremenil svoje ime iz Dustin Ebey v Dobesedno Kdorkoli Drug (Literally Anybody Else). Glede na ankete je sicer večina Američanov mnenja, da si za predsednika želijo kogarkoli drugega kot pa demokrata Joeja Bidna in republikanca Donalda Trumpa.

Ankete vztrajno kažejo, da večina Američanov ni zadovoljna niti s Trumpom niti Bidnom, čeprav sta oba dobila zanesljivo podporo volivcev svojih strank. 35-letni šaljivec iz Teksasa se je zato odločil, da bo tudi sam kandidiral za predsednika, in sicer pod imenom, ki izraža trenutno stanje duha ameriške volilne tekme.

Čeprav nič ne kaže na to, da bo izvoljen, pa s tem opozarja na splošno nezadovoljstvo z obema vodilnima kandidatoma. »Tristo milijonov Američanov si zasluži kaj boljšega. Za takšne, kot sem sam, ki so naveličani nenehnega potegovanja za oblast obeh strank, bi moral biti nek izhod,« je povedal Literally Anybody Else za lokalno radijsko postajo pri Dallasu.

Vojaški veteran in učitelj sicer potrebuje 113.000 podpisov samo za uvrstitev na glasovnice v Teksasu, potem pa je tu še preostalih 49 zveznih držav ZDA, ki imajo za to svoje zahteve.

Zaveda se, da tega sam ne bo zmogel, zato poziva volivce, naj na dan volitev njegovo novo ime pripišejo na glasovnice. Ima pa tudi spletno stran, ki pravi, da Dobesedno Kdorkoli Drug ni ime, ampak poziv za mobilizacijo nezadovoljnih volivcev. »Amerika ne bi smela biti ujeta med Kraljem Dolgov (Donaldom Trumpom) in 81-letnikom (Joejem Bidnom),« še navaja Teksašanova spletna stran.