Kakšen šok: babico (94) so pripravljali na pogreb, strta hči jo je prijela za roko, nato pa je »pokojna« ...

V vasi Surka v romunski občini Balcaci se je zgodila nenavadna zgodba. Vse skupaj se je začelo, ko je zaskrbljena hči prosila sosede, naj preverijo njeno mamo, saj se že dva dni ne oglaša na telefon.

Takoj ko so vstopili v hišo, so zagledali žensko, ki je ležala na tleh, in zaskrbljeno družino obvestili, da je umrla.

»Nenehno je hodila v cerkev, ni zamudila niti ene maše, čeprav je bila stara 94 let. Šla je ven na dvorišče, se z otroki pogovarjala po telefonu. V ponedeljek me je poklicala njena hči in me prosila, naj preverim, kaj se dogaja,« je medijem povedala prva soseda.

Dodala je, da je nesrečnico našla nepremično ležati na tleh.

»Na nogi je imela eno nogavico. Verjetno je hotela potegniti dol še drugo, ko je padla. Imela je možgansko kap,« je nadaljevala soseda.

Hčerki je povedala, kaj se je zgodilo. »Povedala sem ji, da je umrla, vendar se truplu nisem približala. Predlagala sem ji, naj se obrne na pogrebni zavod in pride z vso družino,« je še poudarila.

Krsta že kupljena

Hči je že organizirala nakup krste, a ni našla nikogar, ki bi umil materino truplo. Zaradi tega je čez nekaj časa v hišo prišla sama, poroča Romunski observatorij.

Takoj ko je zagledala mamo, je začela jokati in jo prijela za roko. Potem je doživela velik šok, saj je mama nenadoma odprla oči. »Držala jo je za roko, a govoriti ni mogla,« je povedala prva soseda.

In medtem ko so se v vasi pripravljali na pogreb, so nesrečnico odpeljali v bolnišnico. Na žalost je njeno stanje resno in zdravniki se trudijo, da bi jo ohranili pri življenju, slobodnadalmacija.hr.