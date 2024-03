Bizarnost v Kopru: sredi belega dne se je sprehajal napol gol z dvema mladičema

Koprski policisti so v torek ob 11.46 prejeli obvestilo, da se po Kopru sprehaja napol gol moški z dvema pasjima mladičema. Policisti so v Olmu izsledili 31-letnika. Na kraj dogodka so poklicali zdravnika in ta je ugotovil, da je bil moški pod vplivom prepovedane droge. Ker se je nedostojno vedel in grozil policistom, so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Na pomoč so poklicali tudi Obalno zavetišče za živali. Predstavnica zavetišča je prevzela psa.