Velikokrat ste verjetno slišali, kako trdni so zobje in kakšne sile vse prenesejo. Kaj pa to pomeni v številkah?Izveden je bil poskus, in sicer s posebnim primežem, v katerega so ustavili zob. Nato so merili maso v kilogramih, s katero so pritiskali na zob, in čakali, kdaj se bo polomil.Gre seveda za enega od zadnjih zob, za kočnik (ni natančno jasno, katerega), in izid vas bo presenetil. Zob se je začel sesedati šele pri 285 kilogramih pritiska nanj!Več pa na spodnjem posnetku.