Izdajal se je za ginekologa: namesto kontracepcije vstavljal tole

V Venezueli se je na zatožni klopi znašel 38-letni moški, ki se je ne le izdajal za zdravnika, specializanta ginekologije, ampak je ženskam pod kožo kirurško vstavljal plastične paličice lizik, za katere je trdil, da so sredstvo za preprečevanje nosečnosti.

Implantat je primeren za tiste, ki ne želijo vsak dan razmišljati o zaščiti. FOTO: Rattankun Thongbun/Getty Images

Jose Daniel Lopez nima medicinske izobrazbe, diplomo je enostavno ponaredil, je pa imel nekaj izkušenj z delom v zdravstvenih ustanovah, saj je kot prostovoljec pomagal v lokalnih bolnišnicah. Morda ga je delo tam tako prevzelo, da si je želel ljudem pomagati tudi sam, ali pa je želel le prestiž in spoštovanje, ki so ga bili deležni zdravniki. Ničesar od tega ni dobil, mu pa zdaj grozi večletna zaporna kazen.

Da nekaj ni, kot bi moralo biti, je ugotovil ginekolog Rafael Chirinos, ko je naletel na objave žensk, ki so se pritoževale nad kontracepcijskim implantatom, češ da je povsem nezanesljiv, saj jih je mnogo kljub uporabi zanosilo. Gre za tanko in nekaj centimetrov dolgo paličico, ki jo zdravnik ženski v lokalni anesteziji vstavi pod kožo nadlakti, ta pa nato v organizem enakomerno oddaja nizke odmerke hormona, ki med drugim preprečuje ovulacijo.

Ena paličica deluje tri ali pet let, za to metodo pa se odločajo predvsem ženske, ki bi rade bile bolj sproščene in ne vsak dan mislile na kontracepcijo. Chirinos se je odločil, da preveri, kaj je šlo narobe, pregledal je nekaj od skupno več kot 25 žensk in jim paličice odstranil, da bi jih preučil, takrat pa se je izkazalo, da gre za paličice lizik.

Jose Daniel Lopez je »pomagal« več kot 25 ženskam.

Takoj je obvestil policijo in na spletu ženske, ki so v preteklosti obiskale lažnega zdravnika, opozoril, naj bodo previdne ter se čim prej naročijo na pregled. V tem času je Lopez izginil, kot bi se vdrl v tla, in več tednov je trajalo, da so ga policisti izsledili in aretirali. Med drugim je osumljen kaznivih dejanj ponarejanja listin in nezakonitega zdravljenja, civilne tožbe pa lahko zoper njega vložijo še ženske, ki so po posegu nenačrtovano zanosile.