Iz kock ustvarja znane in neznane obraze

Skoraj ni otroka, ki se ne bi rad igral s kockami, nekateri pa ljubezen ohranijo tudi v odrasli dobi. Vsekakor to velja za Gerarda Pontiérrja, inovativnega mehiškega umetnika, ki svoje umetnine ustvarja iz priljubljenih kock lego.

Z barvitimi plastičnimi kockami se je začel igrati že pri dveh letih, pri desetih pa je postal svetovni prvak v gradnji z njimi. Navdušenje je ostalo vse do odrasle dobe, ko je kocke lego začel uporabljati v svoji umetnosti.

Kljub temu da nima certifikata, je po njegovih umetninah veliko povpraševanje.

V Gerardovem življenju je bilo obdobje, ko je njegova strast do kock nekoliko popustila in se je preusmeril v glasbo ter postal mednarodno priznani violinist. Ko je izbruhnila pandemija covida-19, so odpovedali večino njegovih nastopov, zaradi česar je imel na voljo veliko prostega časa. Takrat se je vrnil h kockam. Najprej je ustvaril prvo popolnoma funkcionalno violino iz kock.

Več kot igrače

»Sčasoma sem spoznal, da te kocke niso le igrače, ampak tudi močno orodje za pripovedovanje zgodb in raziskovanje zapletenih konceptov, zato sem se odločil, da jih vključim v svoja umetniška dela,« je Pontiérr povedal za revijo Milenio. Ena od značilnosti, ki Gerardove portrete ločujejo od drugih podobnih umetnin, je tridimenzionalnost.

Če jih gledamo od spredaj, so videti kot iz pikic narejeni portreti, od strani pa so vidne vrste kock različnih višin. Vsak Pontiérrov portret iz kock šteje na tisoče posameznih kosov, ki so mojstrsko zloženi drug na drugega, zato lahko izdelava posameznega dela traja mesece.

Dolg seznam čakajočih kupcev

»Delam s paleto 65 barv, ki obstajajo v 14.000 različicah kosov. Neverjetno je, koliko oblik in različic obstaja pri teh kosih. Barvna paleta, ki jo izberem za delo, je odvisna tako od pripovedi kot od kosov, ki jih imam,« je pojasnil Gerardo in dodal, da mora ustrezne kose za svoje projekte pogosto naročati iz Los Angelesa in Evrope.

Zbiratelji morajo počakati na vrsto, da pridejo do možnosti nakupa. FOTOGRAFIJI: Gerardo Pontiérr

Gerardo Pontiérr še ni certificiran umetnik Lego, vendar upa, da bo postal prvi latinskoameriški umetnik in 23. oseba na svetu, ki bo prejela to potrdilo. Kljub temu da nima certifikata, je po njegovih umetninah tako veliko povpraševanje, da trenutno obstaja dolg čakalni seznam zbiralcev, ki upajo, da bodo lahko dobili kakšno v svoje roke.