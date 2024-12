Hotelske sobe iz kanalizacijskih cevi

Nekoč si ne bi mogli niti zamisliti hotela, ki bi namesto sobe ponujal zgolj nekakšno kapsulo, danes pa je kapsulne hotele najti po vsem svetu, tudi pri nas. Lastniki cenovno ugodnih namestitev kar tekmujejo, kdo bo osnovni ponudbi dodal kako zanimivost. Posebnost verige Nine Hours iz domovine kapsulnih hotelov, Japonske, so senzorji, ki spremljajo dihanje, srčni utrip in celo smrčanje gostov. Tem na podlagi zbranih podatkov ob odhodu iz hotela izročijo poročilo o kakovosti spanja.

Kapsulne hotele so si izmislili na Japonskem.

Za ljubitelje adrenalina pa je kapsulni hotel Skylodge Adventure Suites v Peruju. Kapsule so tam namreč pritrjene v pečini nad dolino, do njih pa vodi skoraj izjemno strma pot. Vsaka kapsula ima kopalnico in teraso, kjer lahko uživate v jutranjem čaju.

Lahki, trdni materiali

V kolumbijski puščavi La Tatacoa je hotel Tubo s kapsulami, izdelanami iz kanalizacijskih cevi, v hotelu Free Spirit Spheres na otoku Vancouver v Kanadi pa ponujajo spanje med krošnjami dreves. Viseče krogle so izdelane iz lahkih, a trdnih materialov. Vsaka je dostopna po spiralnem stopnišču, gostje pa se lahko sprostijo v naravnem okolju in uživajo v občutku lebdenja med drevesi.

Spanje v Skylodge Adventure Suites v Peruju je rezervirano za pogumne. FOTO: Marktucan/Getty Images

Knjigarna in kapsulni hostel v Zhejiangu na Kitajskem združuje ljubezen do knjig in kapsulno bivanje. Gostje lahko spijo v majhnih kapsulah, skritih med knjižnimi policami, kar ustvarja edinstveno in navdihujoče okolje za ljubitelje literature. In za konec: v amsterdamskem hotelu De Bedstee gostje spijo v kapsulah, ki spominjajo na tradicionalne nizozemske omare.