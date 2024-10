Ginekolog udaril po mladih dekletih: »Kar počnejo tam spodaj, je bizarno, in starši nimajo pojma«

Najstnice v Srbiji je obnorel tiktok izziv. Mlada dekleta namočijo tampon v vodko, nato pa si ga vtaknejo v vagino. Na ta način se »napijejo«, starši pa jih ne zavohajo. Srbski šolski zdravnik dr. Saša Milićević je opozoril na ta nenavadni trend, zaradi katerega ga je obiskalo več mladoletnic, ki so imele zdravstvene težave, piše srbski kurir.

Ugledni beograjski ginekolog Vanja Milošević je v oddaji za omenjeni medij opozoril na nevarnosti.

»Človeški neumnosti ni videti konca. Na srečo s tem, kar sem slišal, nisem imel izkušenj, slišim pa, da so jih imeli pediatri, ker gre za mlajša dekleta, ki še ne vedo, da bi lahko obiskale ginekologa,« je dejal dr. Milošević.

Opozoril je na to, kaj gre lahko zaradi takšnega tveganega ravnanja narobe.

»Nožnica je zelo občutljiv organ, ki ima velike posebnosti. Bakterijska flora je pomembna, in če jo uničimo, so posledice številne – od okužb in vnetij,« je dejal dr. Milošević in dodal:

»Ta alkohol, če je tako, spremeni bakterijsko floro in hormonsko sliko. Če je ta poškodovana iz kakršnega koli razloga, s fizikalnimi in kemičnimi dejavniki, je možnost nastanka večplastnih vnetnih procesov, kot sta vaginitis in kolpitis. Občuti se kot rdečica, pekoč občutek, bolečina, predvsem pri intimnih odnosih, gre lahko tudi hudo vnetje sečil,« poudarja ginekolog in pove, kaj je treba storiti, da preprečimo te in podobne pojave.

Tem norostim lahko po mnenju zdravnika naredimo konec z uvedbo zdravstvene vzgoje.

»Govorim kot starš in kot zdravnik. Če bi imeli ti otroci prave informacije o tem, kaj se jim lahko zgodi, sem prepričan, da bi o tem razmišljali. Omrežja so zanje velik izziv, a morejo se zavedati posledic. Zato smo starejši, predvsem mi, iz stroke, tisti, ki jim otroci lahko verjamejo. In moramo priti k njim v učilnice, da bi se o tem pogovorili. Zdaj pa so prepuščeni tem družbenim omrežjem in se o tem ne pogovarjajo s starši,« pravi dr. Vanja Milošević.