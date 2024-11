Filmski prizor ali realnost? Robot prepričal kolege k 'pobegu'

Sredi novembra je tiskovni predstavnik proizvajalca robotov Hangzhou potrdil, da je posnetek, ki kroži po kitajski verziji tiktoka, douyinu, pristen, to pa je marsikateremu gledalcu, ki se je prej zgodbi samo smejal, nagnalo strah v kosti. Gre za posnetek nadzornih kamer, ki so na sejmu robotike v Šanghaju ujele malega robota modela Erbai, ki ga izdeluje podjetje Hangzhou, kako se je s svojega razstavnega prostora prikradel na konkurenčnega ter tam »klepetal« z drugimi, od sebe precej večjimi roboti.

Vprašal jih je, ali prejemajo plačilo za nadure.

Prebrisani malček je dva od velikih robotov pobaral, ali delata nadure, nato pa ju je nekako prepričal, da sta mu sledila. Odhod prvih dveh je spodbudil še deset robotov, da so sledili skupinici. Ko je bil posnetek objavljen, so gledalci menili, da je zrežiran, ne pa spontan, in mnogim se je zdel posrečen in zanimiv. A zabavna plat posnetka je nekoliko izhlapela, ko je podjetje, ki ima v lasti velike robote, razkrilo, da je mali robot nekako pridobil dostop do spletnega protokola za upravljanje robotov in ponaredil ustrezna dovoljenja.

Veliki so se pustili prepričati. Foto: Posnetek zaslona

Pri Hangzhouu so pred kratkim razkrili, da je celotna akcija potekala v sodelovanju med obema podjetjema in da so tekmece prosili za dovoljenje za ugrabitev. Poudarili pa so, da je to tako rekoč edina stvar, v katero so se vmešali, vse drugo je opravil robot sam. Erbai, ki ga poganja umetna inteligenca, je dobil ukaz, naj prepriča robote, da mu bodo sledili, kar mu je tudi uspelo. V podjetju so priznali, da niso pričakovali, da bo nalogo uspešno opravil. Prizor je marsikoga spomnil na filme o robotih, v katerih se stroji z lastno voljo in umom odločijo izbrisati človeštvo, vendar pa je do robotov, ki bi znali sami odločati o sebi, tolažijo strokovnjaki, še daleč.