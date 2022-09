Dvoglavi želvak praznuje 25 let: vsak dan dobi kopel in masažo

Ko se je izlegel, njegov videz ni bil tako veliko presenečenje, a s svojo dolgoživostjo je šokiral vse. Janus iz prirodoslovnega muzeja v Ženevi je namreč dosegel pomemben mejnik, četrt stoletja: postal je najstarejša dvoglava želva na svetu.

V divjini ne bi preživel

V ugledni ustanovi so tako želvaku, ki nosi ime po rimskem bogu z dvema glavama, priredili številne slovesnosti, začeli so navsezgodaj. Zajtrk je bil razkošen, Janusu so podarili tudi užiten šopek cvetja; slaščice praviloma niso del njegovega ustaljenega jedilnika, a tako pomemben jubilej seveda dopušča takšne izjeme. Kljub temu prenajedanje nikakor ni dovoljeno, Janusu so namreč po operaciji mehurja pred dvema letoma odredili še strožjo dieto, zato je njegov jedilnik vseskozi pod budnim nadzorom. Mimogrede, nima le dveh glav, ampak tudi dve srci in dvoje pljuč!

1997. se je izlegel.

Janus se je izlegel v muzeju leta 1997 iz enega od jajc, ki ga je podaril zasebnik. Želvak, sicer predstavnik grške podvrste, je prišel na svet z dvema glavama, kar med želvami in tudi kačami ni tako zelo redko, a je življenjska doba takšnih živali v divjini običajno zelo kratka; zaradi pomanjkanja prostora v lupini se namreč obe glavi ne moreta skriti pred morebitnimi plenilci. Toda Janus v skrbno varovanem okolju s prilagojeno prehrano, redno vadbo in vrhunsko zdravstveno oskrbo presega pričakovanja, toliko, da je dosegel celo laskavi naziv rekorderja. Med drugim uživa samo zelenjavo iz ekološke pridelave, vsak dan pa ga čakata tudi masaža in kopel iz kamiličnega čaja.

Njegov jedilnik je strogo nadzorovan.

Muzej želi z njegovo zgodbo krepiti tudi ozaveščenost o ogroženosti želv; od več kot 300 vrst želv na svetu jih je kar 60 odstotkov ogroženih, pri morskih pa je ta odstotek še višji.