Domov je k ženi pripeljal še Jano, zdaj vsi trije živijo skupaj pod isto streho

Ljudje smo različni, pa tudi naše kulture se krepko razlikujejo. Neobičajna zgodba za naše razmere nas je dosegla iz BiH. Govori o Elmedinu Kariću (32) iz kraja Busovača, ki živi z dvema ženama in to je, kot pravi, uresničenje njegovih otroških sanj, poroča srbski Kurir.

Elmedin je bil najprej poročen z 28-letno Fatimo, ki mu je rodila tri otroke, tri sinove. V desetletnem zakonu sta imela vzpone in padce, pred dvema letoma pa se je odločil, da bo domov pripeljal še drugo ženo.

Jano, 44, je spoznal, ko je šel s trebuhom za kruhom v München. Iskrica med njima je preskočila, sledila je želja, da zaživijo skupaj.

Sprejela je njegove pogoje

»Ko sem bil fant, sem sanjal, da bi imel hkrati dve ženi. Jano sem spoznal v Nemčiji in nisem želel lagati ne eni ne drugi. Takoj sem ji povedal, da sem musliman in da lahko imam štiri žene,« pripoveduje. Jana mu je menda na to odvrnila, da ga ima rada in da se lahko poroči tudi po takšnimi pogoji.

Fatima je jokala, ko ji je povedal, da se želi poročiti še z Jano, a se je s časoma navadila nanjo in jo sprejela. Prvič sta se ženi, ki si delita moža, sicer videli prek kamere.

Kako spijo

A če sta se ženski sprejeli, je imela Elmedinova družina več pomislekov. Njegov oče ga je nagnal iz hiše, ker se ni strinjal, kako živi njegov sin. Elmedinu ni preostalo drugega, kot da na kredit kupi hišo, ki je postala dom njemu, obema ženama in trem otrokom. V službo v tujino ne želi več, namerava pa kupiti traktor in se ukvarjati s poljedelstvom.

Kljub vsem izzivom sta Jana in Fatima dobro sodelujeta in pomagata druga drugi. Elmedin celo pravi, da pazita drugo na drugo kot bi bili sestri.

Mnoge zanima, kako spijo? Ena spi z njim, druga pa je z otroci. Naslednjo noč zamenjata.