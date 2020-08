Da te kap: hoteli balzamirati 20-letnico, ko je odprla oči

Delavci pogrebnega zavoda v predmestju Detroita v ZDA so v ponedeljek doživeli filmsko presenečenje, ko je 20-letnica, ki so jo pred tem razglasili za mrtvo in so se pripravljali, da jo balzamirajo, začela dihati in odpirati oči.



Reševalci Southfielda so prišli v stanovanjsko hišo po prijavi, da 20-letna Timesha Beauchamp ni odzivna. Kar 30 minut naj bi jo oživljali, nakar so se posvetovali z zdravnikom, ki jo je po telefonu razglasil za mrtvo na podlagi informacij reševalcev.



Na srečo se niso takoj lotili obdukcije, ampak so truplo pokojne dali na voljo družini, ki jo je poslala v pogrebni zavod. Tam so se že pripravljali, da ji izčrpajo kri, nakar je oživela.



Pogrebni zavod je spet poklical reševalce, ki so dekle odpeljali v bolnišnico. Tam je v kritičnem stanju.