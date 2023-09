Da ni mrtev, je dokazoval na sodišču

Moški iz Brazilije je kar 28 let svojega življenja uradno veljal za mrtvega, čeprav z njim ni bilo prav nič narobe. Šele pred dnevi mu je uspelo sodišče prepričati, da je preklicalo veljavnost njegovega mrliškega lista. Manoela Marciana da Silvo je za mrtvega leta 1995 razglasila njegova zdaj že bivša žena, pričanje pa sta potrdili dve priči, kar je bilo za oblasti dovolj, da so izdale mrliški list.

Zakaj je žena to storila, ni znano, Manoelovi otroci so prepričani, da so jo k temu nagovorili zlobneži, ki so se mu hoteli maščevati, a zdaj 71-letnemu Brazilcu je menda povsem vseeno, da mu je le uspelo dokazati, da še vedno hodi po površju Zemlje.

Ni prvi, ki se mu je to zgodilo. FOTO: Serdjophoto, Getty Images

Kljub analizi prstnih odtisov so oblasti zahtevale izjave več prič, ki so morale potrditi, da je resnično živ.

Resnično živ

Da ni vse, kot bi moralo biti, je posumil šele leta 2012, ko je prišel na lokalne volitve, kjer so mu povedali, da njegovega imena ni na seznamu volilnih upravičencev. Kljub temu da se mu je reč zdela nenavadna, je na to kmalu pozabil, nato pa je nekega dne prenehal dobivati pokojnino, ki so mu jo sicer izplačevali še več let po »smrti«, ko je izgubil še zdravstveno zavarovanje, pa mu ni preostalo drugega, kot da najame odvetnika.

Dokazoval je, da je še kako živ. Pri tem mu je pomagala analiza prstnih odtisov, a so oblasti kljub temu zahtevale izjave več prič, ki so morale potrditi, da je resnično živ. Sodnik je resnico po več mesecih le sprejel, mrliški list preklical in da Silvi izdal nov rojstni list. Naj se zdi omenjeni primer še tako nenavaden, pa ni osamljen. Američanka Barbara Murphy se je denimo več let borila z vlado, ki jo je iz neznanega razloga leta 2014 razglasila za mrtvo in ji ukinila zdravstveno zavarovanje, zaradi administrativne napake pa se je enako zgodilo tudi 53-letni Španki Juani Escudero.