Zaradi smrdljivih nogavic hudo zbolel na pljučih

Posnetek možakarjevih pljuč

Vsak večer se je prepuščal vonjavam nogavic.

Možakar, ki je vsak dan vohal svoje smrdljive nogavice, je pristal v bolnišnici, ker je staknil resno okužbo pljuč. Ko so zdravniki začeli obravnavati primer, sprva niso niti vedeli, kako pristopiti k zdravljenju. Izkazalo se je, da si je dihala okužil z glivami, ki so zrasle v njegovih prepotenih čevljih, v pljuča pa jih je spravil z globokim vdihavanjem spor.Moški iz kitajskega Zhangzhouja je priznal, da je imel v navadi, da je vsak dan vohal svoje nogavice, potem ko se je vrnil domov iz službe. To naj bi postalo njegova obsedenost, ponosen je bil, če so noge močno smrdele.Ni skrivnost, da obstajajo številni fetiši, med njimi so noge v samem vrhu. A zdravniki v Zhangzhouju se se prvič srečali s takim primerom.Poleg tega je bila okužba moškega tako resna, da se je znašel na urgenci in bo moral prestati dolgotrajno zdravljenje. Obseg okužbe je razkril tudi rentgenski posnetek pljuč. Očitno so posamezniki pripravljeni plačati visoko ceno zaradi svojih navad.No, zgodba se je za možakarja iz Kitajske srečno končala, a zanimivo bi bilo izvedeti, ali se mu bo uspelo otresti smrdljive razvade.