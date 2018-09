VIDEO: Zdrava upokojenka bi evtanazijo, ker seks ni več dober 

Jacqueline Jencquel je 74-letna Francozinja in točno ve, kdaj želi umreti. Pravi, da bo januarja leta 2020 še zadnjič sedla s soprogom in tremi sinovi. Skupaj bodo jedli in pili ter se pogovarjali, potem pa naj bi jo zdravnica evtanazirala.



Čeprav je Jacqueline zdaj še razmeroma zdrava, je trdno odločena, da bo umrla v 76. letu starosti. Za evtanazijo bo odštela 10.000 švicarskih frankov.







»Ko je človek star 76 let, ne more biti popolnoma zdrav. Kakovost življenja takrat zelo pade in to vidim že zdaj, sploh pri spolnosti, ki ni tako dobra, kot bi si želela,« je svojo odločitev pojasnila Jacqueline.