Vegani, tega ne boste želeli slišati: začela jesti meso in ...

Vplivnicaje bila veganka, zaradi zdravstvenih razlogov pa je spremenila svoje prehranjevalne navade. Alyse, ki ima na instagramu več kot 200.000 sledilcev, na youtubu pa več kot 700.000 naročnikov, je od prijatelja, ki je bil prav tako vegan, a je začel jesti meso, slišala za pozitivne učinke in se tudi sama odločila spremeniti svoje prehranjevalne navade. »Imela sem zdravstvene težave in sem bila pripravljena poskusiti kar koli, da bi lahko ponovno normalno živela,« je povedala. Odločila se je za t. i. mesno dieto, pri kateri se en mesec jé samo meso in hrana živalskega izvora, kot so jajca in mlečni izdelki.»Pogoltnila sem svoj ponos in se odločila poskusiti. Povsem mesojeda. Naslednje jutro sem se zbudila psihično čista, bolj osredotočena, celovita in zdrava, kot sem bila kadar koli prej,« zatrjuje. Svojo izkušnjo je razkrila na youtubu in vzbudila številne negativne odzive.»Če bi morala ubiti vsako žival, ki si jo pojedla na tem videoposnetku ... Vemo, da si se takoj vrnila k veganstvu. Tudi jaz sem vegan že štiri in pol leta, mesa pa ne jem šest let. Nikoli nisem bil bolj zdrav in imam krvne izvide, ki to potrjujejo,« je zapisal en komentator, nekdo drug pa ji je zabrusil: »Morala bi obiskati zdravnika in nam pokazati izvide, namesto da nam kažeš mišice na trebuhu. To ti verjetno ne bo pomagalo s tvojimi motnjami v prehranjevanju.«