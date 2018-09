V trgovini kupila jajca, dobila pa sta piščančke

Irina je drobne živalce vzljubila. FOTOGRAFIJE: Instagram

Mladi par iz Rusije je doživel presenečenje, ko so se iz jajc, ki sta jih kupila v trgovini, začeli valiti piščančki. Jajca sta pozabila na okenski polici, ko sta pred tremi tedni odšla na počitnice. Potem ko sta seinvrnila na svoj dom v Moskvi, sta ugotovila, da imata nove sostanovalce. Fotografije ljubkih piščančkov sta objavila na spletu in kmalu so na njuna vrata pozvonili novinarji.Ob prihodu domov sta slišala čudno piskanje, pomislila sta, da se je katera izmed električnih naprav pokvarila. Odkrila sta, da prihaja zvok iz kartona za jajca. Kmalu zatem so piščančki pričeli prihajati iz jajc. »Klicati sva začela najine sosede, prijatelje in znance,« se spominja Irina. »V veliko kartonasto škatlo sva dala seno, tekla v prodajalno za male živali po posebno žarnico, tako da so se lahko greli.« Zaenkrat se še nista odločila, kaj bosta s piščančki, morda jih bosta obdržala kot ljubljenčke. Ne bosta pa zadeve prijavila oblastem, saj se iz jajc ne bi smeli izvaliti., lastnik podjetja, ki izdeluje embalažo za jajca, je povedal, da ta jajca prihajajo iz tovarne, ki ne proizvaja oplojenih jajc. Prav zaradi tega sumi, da gre za prevaro. Tudi če bi jajca bila oplojena, se nikakor ne bi izvalili mladički, ker so jajca med transportom ves čas v hladilnikih. Povrhu bi v njunem stanovanju morala biti konstantna temperatura 38 stopinj Celzija, pa še nekako bi se morala obračati.