Prevarani mož od ljubimca dobil mastno odškodnino

Ločitev je bila nadvse boleča, zakon mu je razpadel po dvanajstih letih, pa čeprav sta z ženo storila vse, da bi ljubezen obdržala nad vodo. A ni šlo: kljub zakonski terapiji se je njegova sopotnica odločila za razvezo in ga zapustila zaradi drugega moškega.

Saj ne, da denar celi rane, malce pa vendarle pomaga ublažiti bolečino, so Kevinu Howardu svetovali prijatelji in mu priporočili vpogled v sicer malce zastarelo zakonodajo ameriške zvezne države Severna Karolina. Ta namreč še vedno ponuja možnost odškodnine zaradi odtujitve čustev, toženec pa je največkrat tretja oseba, ki je enega od zakoncev napeljala na skok čez plot. Howard je tako uspešno iztržil kar 680.000 evrov odškodnine, saj je dokazal, da je bil njegov zakon srečen, žena pa zadovoljna, dokler se ni njen ljubimec vmešal v njuno življenje in jima vsega postavil na glavo. Napad na svetost zakona »Bila sta sodelavca, dobro sem ga poznal. Velikokrat je pri nas večerjal, pogosto smo se družili. Bil sem prepričan, da sta z mojo ženo samo prijatelja, on pa mi je zaril nož v hrbet,« je na sodišču potožil Howard, ki je uspešno prepričal roko pravice. »Verjamem v svetost zakonske zveze. Želim si, da se na to spomnijo še v drugih družinah in zavoljo poročnih zaobljub ne iščejo objemov drugih. Ne gre za veroizpoved, ampak za pravne zaveze.« Howarda je zastopala Cynthia Mills, ki je pojasnila, da je v svoji dolgoletni karieri zastopala stranke v najmanj tridesetih podobnih primerih, trenutno se spopada s petimi zgodbami, v katerih naj bi tretja oseba načrtno spodkopala srečen zakon.



Zakonodaja, ki je Howardu in številnim drugim ločencem omogočila bajno odškodnino (nekateri so iztržili po več milijonov), je precej zastarela in veljavna samo v šestih ameriških zveznih državah. Temelji na staroangleški obravnavi ženske kot lastnine in zakonsko partnerico primerja s konjem: nezakonito je ukrasti tako žival kakor ženo. No, v sodobni družbi ima seveda povsem enako pravico do tožbe ženska, ki jo je mož zapustil zaradi druge.