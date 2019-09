Pred sevanjem jo varuje posebna spalna vreča

Spalna vreča je obdana s srebrom in bakrom.

Nikamor brez detektorja

WiFi in vse tehnološke novotarije so morale iz njenega doma.

Alergična je na elektromagnetno valovanje, trdi, in če bodo operaterji vpeljali mobilno omrežje pete generacije, jo bo pobralo, meni 70-letnica, ki je za zaščito svojega zdravja pred sevanjem porabila že tisoče in tisoče evrov.Samo spalna vreča, v katero se namesti vsak večer, stane slabih 500 evrov, obdana pa je s srebrom in bakrom, pojasnjuje Britanka, privoščila pa si je tudi prenosljivi detektor, ki zaznava elektromagnetno delovanje in jo spremlja na vsakem koraku. Gladwellova iz Devona na Otoku vztraja, da ji nevarno sevanje povzroča skrajno neugodne simptome, kot so slabost, pomanjkanje sape, neznosno zbadanje po obrazu.»Za zdaj je sevanje še nekako obvladljivo. K sreči živim na podeželju, kjer je stopnja elektromagnetnega valovanja zelo nizka, a če vpeljejo omrežje 5G, bo z menoj verjetno konec,« je zaskrbljena Rosi, ki le redko zapusti svoj varni domek.A včasih je le treba po opravkih, takrat jo obvezno spremlja detektor, ki jo opozori, kje nanjo preži največja nevarnost. »Mizo v restavraciji izberem glede na stopnjo izmerjenega sevanja,« pojasnjuje Rosi, ki redno potuje tudi v Španijo, kjer ima njena družina počitniško hišo, tudi tam je detektor nepogrešljiv, pravi.»Velika mesta so zame preprosto nedostopna, signali so tam čedalje močnejši. Če me kdaj le doleti močnejše elektromagnetno valovanje, se moram za dva dneva zapreti v hišo, izklopiti vse naprave, tudi televizije ne gledam. Šele takrat si opomorem,« je obupana Rosi, ki je občutljivost odkrila pred šestimi leti. Takrat sta z možem v domu namestila brezžični internet, deset minut po vklopu pa jo je vsakokrat obšla nenadna slabost. Takrat so vsi gospodinjski aparati, brez katerih je mogoče preživeti vsakdanjik, zapustili njun dom, tudi brezžični telefon, na smrt pa se boji omrežja 5G, ki da bo nedvomno doseglo vsak kotiček njenega doma.Rosi ni edina, ki se boji elektromagnetnega valovanja, številni opozarjajo na nevarnost novega omrežja in poudarjajo, da izboljšava infrastrukture za delovanje mobilnega interneta ne bo tako izrazita, bo pa nedvomno veliko večja grožnja ljudem. Pojavile so se celo teorije zarote, po katerih naj bi bila v ozadju 5G bančna elita, ki da si želi zmanjšati število prebivalcev planeta.