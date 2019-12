Prebivalce območja kalifornijske obale Drakes Beach je presenetilo na stotine živali, ki jih je naplavilo. Sprva so mislili, da so hrenovke, a so v resnici to morski črvi. Na mah so podobni moškim penisom, merijo pa tudi do 25 centimetrov.



Kot je povedal biolog, so te živali običajno zakopane v pesku. Ker pa so zadnje čase na tem območju divjale nevihte, so jih valovi izvrgli na obalo. Morski črv živi do 25 let, hrani pa se s planktonom.



Na Kitajskem so taki črvi specialiteta na mizah.