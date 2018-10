FOTO: Grozljivo: dojenček zaradi materinih las skoraj ob prste

Desetmesečni dojenček je skoraj ostal brez prstkov na nogi, potem ko se je okoli njih ovil las njegove matere. Las je ustavil prekrvavitev, kar bi dolgoročno lahko pustilo hude posledice. Mati je morala las prerezati s škarjami, da je dojenčkove prste osvobodila in vzpostavila normalno prekrvavitev. Vse skupaj se je dogajalo sredi noči in k sreči je malček svojo mater Alex Upton zbudil z jokanjem in s kričanjem.



​Alex zdaj opozarja matere, naj bodo previdne, saj lahko hitro pride do neljubega dogodka, ki ima lahko hude posledice. Fotografije so že preplavile splet, mamicam pa svetuje, da vedno pregledajo, ali se kje v otroški posteljici skrivajo lasje, in s tem preprečijo morebitno nesrečo.