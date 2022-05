Čakali so 38 let: zdaj krste tekmecev zmetali v morje (VIDEO)

Nogometaši Trabzonsporja so po 38 letih čakanja osvojili naslov turškega prvaka. Na tekmi 35. kroga so proti Antaljasporju igrali 2 : 2 in si zagotovili neulovljivo prednost pred drugouvrščenim Fenerbahčejem. Z devetimi točkami več in z boljšim razmerjem v medsebojnih obračunih so prišli do sedmega naslova prvaka.

Seveda je po zadnjem sodnikovem žvižgu sledilo slavje na tribunah in na igrišču, navijači Trabzonsporja pa so ob tem poslali nenavadno sporočilo tekmecem – Galatasaraju, Fenerbahčeju in Bešiktašu. Pripravili so tri krste v barvah tekmecev in jih ob spremljavi bobnov in s pesmijo zmetali v Črno morje.