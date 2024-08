Božična voščilnica po 121 letih prispela na pravi naslov! Poglejte, kakšna je (FOTO)

Kartico so prejšnji teden dostavili na naslov, kjer je banka zdaj blizu Cardiffa v Veliki Britaniji, potem ko je bila poslana leta 1903.

Bančni uslužbenec je izjavil, da bo poskušal najti sorodnike Lydie Davis, ki so prej živeli na tem naslovu in na katere je bila kartica naslovljena. Razglednico je napisal moški po imenu Ewart, ki je napisal, »da je dobro in ima približno 10 šilingov«.

Henry Darby, uradnik za trženje in komunikacije v banki, je dejal, da je sortiral pošto, ko je kartica padla iz kupa pošte.

Andrew Daly iz arhiva West Glamorgan je ugotovil, da je bil John F. Davies glava hiše na tem naslovu in da je tam živel s svojo ženo Mario in šestimi otroki, od katerih je bila Lydia najstarejša.

Tiskovni predstavnik Royal Mail je dejal, da kartica ni bila izgubljena, ampak je bila verjetno vrnjena na pošto, potem ko ni bila dostavljena na pravi naslov, poroča informer.rs.

Preberite še: