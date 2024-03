Nenavadna zvijača: da bi mu prevzel dekle, je kolegu dajal hormone

Star pregovor pravi, da je v ljubezni in vojni vse dovoljeno. Vsekakor si pretiranih meja ni postavljal glavni pevec hardcore skupine Llorona iz Nashvilla. Če gre verjeti objavam skupine na družbenem omrežju, si je izmislil bizarno zvijačo, kako ukrasti zaročenko basistu: tako da je kolegu podtikal estrogen! Skupina je nenavadno novico delila na instagramu in si z objavami nakopala začasno zamrznitev profila. Ker pa so oboževalci skupine kopirali zaslone računalnikov, se je novica hitro razširila po spletu.

V vinjenem stanju je menda vse priznal.

Pevec Diego naj bi Styxxu podtikal estrogen med prehranska dopolnila, ki jih ta jemlje pred vadbo, z namenom, da bi postal bolj ženstven. Visoke odmerke ženskega hormona naj bi mu skrivaj dajal kar pet mesecev, zaradi česar naj bi basist v tem času doživel resne fizične in psihične spremembe, med drugim naj bi tudi shujšal. Noro zaljubljeni pevec je bil menda zadovoljen, saj naj bi bil eden od ciljev čudaškega napada na kolega to, da bi bil sam videti bolj možat kot on.

Basist je opažal fizične in psihične spremembe (simbolična fotografija). FOTO: Brothers_art/Getty Images/iStockphoto

Trik pa, kot kaže, ni bil všeč preostalim članom skupine in odločili so se, da pevca naženejo. »Odločili smo se, da se razidemo z našim vokalistom Diegom zaradi priznanja zelo motečega in skrb vzbujajočega obnašanja do enega od članov skupine in njegove partnerice,« je skupina Llorona objavila na instagramu. Razkrili so tudi, da je basist porabil na tisoče dolarjev za zdravstvene preiskave, da bi ugotovil, kaj se mu dogaja. Nazadnje naj bi Diego v vinjenem stanju razkril svoj peklenski načrt.