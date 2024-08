Dobrodelna organizacija delila bombone s smrtonosno vsebnostjo metamfetamina

Dobrodelna organizacija, ki se ukvarja z brezdomci v Aucklandu na Novi Zelandiji, je nevede razdelila sladkarije, polnjene s potencialno smrtonosnim odmerkom metamfetamina. Podaril jim jih je član javnosti.

Organizacija je novinarjem v sredo sporočila, da je njihovo osebje začelo vzpostavljati kontakt z do 400 osebami, da bi izsledili pakete, ki bi lahko vsebovali oporečne sladkarije – šlo je za trdno obliko metamfetamina, ovito v ovitke bombonov. Novozelandska policija je medtem odprla kazensko preiskavo.

Količina metamfetamina v vsakem bombonu je do 300-krat višja od ravni, ki bi jo nekdo običajno zaužil, in bi lahko bila smrtonosna, poroča Novozelandska fundacija za droge – organizacija za preverjanje in politiko drog, ki je prva testirala sladkarije.

Ni jasno, koliko jih je bilo v tem času razdeljenih in koliko od njih je bilo izdelanih iz metamfetamina.

Ben Birks Ang, tiskovni predstavnik fundacije, je dejal, da je prikrivanje mamil kot neškodljivega blaga standardna tehnika čezmejnega tihotapljenja in da je bilo več sladkarij morda razdeljenih po Novi Zelandiji.

Vredni tisočaka na kos

Bomboni so imeli visoko ulično vrednost 1000 novozelandskih dolarjev (546,33 evra) na kos, kar nakazuje, da je bila donacija neznanega člana javnosti naključna in ne nameren napad, je dejal Birks Ang.

Mestna misijonarka Helen Robinson je povedala, da je osem družin, vključno z vsaj enim otrokom, od torka poročalo o uživanju oporečnih sladkarij. Nihče ni bil hospitaliziran in Robinson je dejala, da jih je večina takoj izpljunila zaradi »odvratnega« okusa.

Ulična vrednost bombonov je 1000 novozelandskih dolarjev na kos. Simbolična fotografija. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images/istockphoto

Dobrodelna banka hrane sprejema samo donacije komercialno proizvedene hrane v zaprti embalaži, je dejala Robinson. Ananasovi bomboni, označeni z etiketo malezijske blagovne znamke Rinda, so »bili videti ustrezno, ko so bili podarjeni«, in so prispeli v vrečki v velikosti za prodajo, je dodala.

Odzval se je tudi »proizvajalec«

Rinda je v pisni izjavi sporočila, da je podjetje iz novozelandskih novic izvedelo, da so bili njihovi bomboni »morda zlorabljeni« in da bo sodelovalo z oblastmi.

Metamfetamin je močan stimulans, ki povzroča močno odvisnost in vpliva na centralni živčni sistem. Je v obliki belega kristalnega prahu brez vonja in grenkega okusa, zlahka se raztopi v vodi ali alkoholu.

»Želimo jasno povedati, da Rinda Food Industries ne uporablja ali odobrava uporabe kakršnih koli nezakonitih drog v naših izdelkih,« je dejal generalni direktor Steven Teh.

Dobrodelno organizacijo je v torek opozoril prejemnik paketa iz banke hrane, ki je sporočil, da imajo bomboni »smešen okus«. Osebje je poskusilo nekaj preostalih sladkarij in takoj stopilo v stik z oblastmi.

Prejeli so jih nekje v zadnjih šestih tednih, je dejala Robinson. Ni jasno, koliko jih je bilo v tem času razdeljenih in koliko od njih je bilo izdelanih iz metamfetamina.

Nekateri od tistih, ki so prejeli pakete s hrano, so bili uporabniki dobrodelne službe za odvisnike in novica o razdeljevanju mamil je povzročila hudo stisko. »Milo rečeno - pretreseni smo,« je dejala Robinson.