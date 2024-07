Najlepšo športno novinarko rotili, da pokaže oprsje: poglejte, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Italijanska športna novinarka Diletta Leotta vzbuja pozornost s fotografijami s poletnih počitnic, ki jih deli na družbenih omrežjih.

Najprej je dopustovala v Španiji, a je zdaj je nazaj v domači Italiji. Pokazala je, kako se druži s hčerko Ario, številni pa so opazili njeno popolno postavo, ki si jo je po porodu hitro povrnila.

Ob tem smo se spomnili dogodka iz začetkov njene karire, ko je poročala s tekme med Napolijem in Brescio in so jo domači navijači skandirali, naj jim pokaže oprsje. Ob tej prošnji se je samo sladko nasmejala in jim pokazala palec navzdol.