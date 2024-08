Bogataši ponoreli za to vrsto kave. Ko boste izvedeli, iz česa je narejena, boste obnemeli

Dandanes obstaja nešteto vrst kave. Vsi že vedo, da je najboljši espresso narejen v Italiji, tako imenovana domača kava pa v Srbiji in Turčiji. Vendar, ali ste slišali, iz česa je narejena ena najdražjih kav na svetu?

Izvira iz Balija, pravi ljubitelji kave so za sto gramov te pijače pripravljeni odšteti tudi do tisoč evrov, drugi pa je nikoli ne bi poskusili, saj jim je postopek nastajanja bizaren. Cena 100 gramov te kave stane od 200 do 1000 dolarjev.

Kava je včasih glavni inštrument uspešnega druženja. FOTO: Shutterstock

Zaradi procesa nastanka kave se je oglasila celo PETA. V Indoneziji živijo azijske cibetke, živali, ki so še najbolj podobne mački, Prehranjujejo se z zrelimi kavnimi jagodami, iz njihovih iztrebkov pa tamkajšnje prebivalstvo pridobiva »kavna zrna«. Ko fižol očistijo, ga prepražijo. Nastala kavna zrna so najboljše kakovosti, vendar je njihova predelava zapletena. Proizvajalci pravijo, da je okus te kave sočen in sladek, ne kisel kot pri običajni kavi.

Izdala opozorilo

ETA je izdala opozorilo, namenjeno turistom na Baliju, potem ko je preiskovalec pokazal tajne posnetke pridobivanja iztrebkov cibetovk, ki vsebujejo delno prebavljena kavna zrna.

Video prikazuje živali, zaprte v kletkah, prekrite z iztrebki, umazanijo in razpadajočimi kavnimi jagodami, mnoge z odprtimi ranami, poroča PETA. Posnetek so pridobili s tajnim delom, ki so ga izvajali preiskovalci PETA na kmetiji v Caturju na Baliju, je povedal višji podpredsednik organizacije Jason Baker, poroča kurir.rs.

