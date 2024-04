Najbolj znane zdravstvene koristi kave brez kofeina

Dokazano je, da tako kofeinska, kot brezkofeinska kava nižata tveganje za sladkorno bolezen tipa dve, za raka jeter in prostate, za parkinsonovo bolezen, za raka dojk, za alzheimerjevo bolezen ter za bolezni srca in ožilja.

Kava brez kofeina je všeč mnogim ljudem, ki so občutljivi na kofein ali pa le poskušajo zmanjšati kofein.

Vsebuje skoraj 97 odstotkov manj kofeina kot navadna kava, a ohranja okus in občutek pitja tega napitka. Postavlja pa se vprašanje, ali je pitje kave brez kofeina bolj zdravo od navadne kave.

Preverite zdravstvene koristi, povezane s kavo brez kofeina.

Bolj zdrava za črevesni mikrobiom

Kava brez kofeina, vsebuje številne antioksidante, kot so klorogenska kislina in polifenoli, ki ščitijo pred poškodbami celic.

Manjše tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja

Kot poroča Eating Well, je študija iz leta 2022, objavljena v European Journal of Preventive Cardiology, pokazala, da je brezkofeinska kava, skupaj z mleto in instant kavo, povezana z zmanjšanim tveganjem za razvoj srčno-žilnih bolezni.

Preiskovanci, ki so spili eno do tri skodelice kave brez kofeina na dan, so imeli najmanjše tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni.

Izboljšano delovanje jeter

Velika študija iz leta 2014 je pokazala, da je redno pitje kave brez kofeina povezano z bolj zdravimi ravnmi jetrnih encimov. Torej je bolj zdrava kot kofeinska različica. Raziskovalci, ki stojijo za študijo, verjamejo, da so za to odgovorni antioksidanti, kot so fenolne spojine, poroča Eating Well.

Je torej brezkofeinska boljša?

To, katera kava je za nekoga primernejša, je odvisno od vsakega posameznika. Za nosečnice, doječe mamice ali osebe, ki zaradi nekaterih zdravstvenih stanj ne smejo uživati kofeina, je vsekakor boljša izbira od običajne.

Prav tako kot za vse, ki so preobčutljivi na kofein, saj pri njih povzroča živčnost, nemir in tresavico. Brezkofeinska kava je dobrodošla v popoldanskih urah, kajti zaradi nizkega odmerka kofeina ne vpliva na kvaliteto spanca.

Brezkofeinska kava je primernejša tudi za vse, ki imajo težave z želodcem, saj ta organ razdraži v manjši meri kot kava, ki vsebuje kofein, čeprav tudi prva s tega vidika ni povsem nedolžna.

Stvar okusa

A na koncu se vse konča pri okusu in pričakovanih učinkih napitka. Če se z njegovo pomočjo prebujate in si pomagate do boljše koncentracije, sta dve skodelici kave s kofeinom povsem sprejemljivi.

Če vam je všeč okus temnega napitka in ga zato na dan popijete preveč, zlasti v popoldanskem času posegajte po brezkofeinski kavi. Ne dodajajte ji smetane in sladkorja, saj povišata njeno kalorično vrednost. Raje jo začinite s cimetom, ki ji zagotavlja prijeten, sladkast okus in po njegovi zaslugi skodelica kave postane zdravju še prijaznejša.