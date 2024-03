Tudi ljubitelji kave prisegajo nanj

Ste za kavo ali čaj? Redki so tisti, ki si en dan privoščijo en topel napitek, drugi dan pa drugega; običajno smo namreč zagrizeni zagovorniki le enega od njiju. Sploh kavopivci so običajno zelo trmasti pri svoji navadi, a stroka prijazno opozarja, da je pitje čaja dolgoročno vsekakor koristnejše za telo. Ali tudi za duha, pa seveda ostaja vprašanje.

Dve skodelici črnega ali zelenega čaja na dan naj bi zmanjšali tveganje za srčno-žilni dogodek.

Za vsako bolezen rož'ca raste, iz marsikatere rožice pa si lahko pripravimo tudi zdrav napitek. Kot kažejo študije, naj bi ljubitelji čaja živeli dlje, pa ne samo zaradi zdravilnih učinkovin, ki jih redno uživajo. Pitje čaja pogosto odseva tudi značajske lastnosti človeka, kdor pije čaj, je običajno bolj nagnjen k zdravim odločitvam, se redno giba, izogiba škodljivim razvadam in preudarno sestavlja jedilnik. Med ljubitelji kave je tudi več kadilcev kot med ljubitelji čaja; mnogi se, ko opustijo kajenje, za lažjo premostitev odtegnitvenih sindromov odpovedo tudi kavi. Na splošno naj bi redno pitje čaja, ki je bogat z antioksidanti, v kombinaciji z drugimi dejavniki pomagalo do daljše življenjske dobe. Med pivci kave je več moških, po čaju pa raje posežejo ženske, še kažejo raziskave.

Pogosteje ga izberejo ženske.

Za srce

Ko govorimo o čaju, imamo (ali bi vsaj morali imeti) v mislih pravi čaj (Camellia sinensis), liste čajevca, ki vsebujejo kofein. Ta je vezan na katehinske čreslovine in ima poživljajoč učinek, zato odpade prepričanje kavoljubcev, da jim čaj ne zagotovi enakega jutranjega zadoščenja pred delovnimi izzivi. Seveda, čaj ne bo izničil učinka naših nezdravih navad, zato čudežev tudi ob rednem pitju ne moremo pričakovati, a če ga uživamo, lahko telesu zagotovimo kar precej dobrodejnih učinkov.

Nepravi, a odlični! Metin, šipkov, kamilični, ingverjev čaj in drugi, predvsem v obdobju prehladnih obolenj priljubljeni napitki niso pravi čaj, saj ne vsebujejo kofeina. So pa bogati z antioksidanti in drugimi zdravilnimi učinkovinami, zato so dobrodošli, predvsem zvečer, ko nas zazibajo v prijeten spanec.

Čaj varuje srce in ožilje, kaže britanska raziskava, seveda, če topel napitek spremlja redno telesno vadbo in ustrezen prehranski slog. Dve skodelici črnega ali zelenega čaja na dan naj bi zmanjšali tveganje za srčno-žilni dogodek, zasluge pa gre pripisati flavonoidom, ki naj bi pomagali spodbujati prekrvavitev in uravnavati krvni tlak. S čajem prav tako skrbimo za zdravo raven holesterola, ki je prav tako dejavnik tveganja za srčno-žilne zaplete.

S čajem pomagamo preprečevati kronične vnetne procese v telesu in se tako bojujemo tudi proti avtoimunskim boleznim, raku in demenci. Tu je koristen predvsem zeleni čaj, in sicer zaradi bogate vsebnosti EGCG, mogočnega katehina, antioksidanta, ki varuje celice pred poškodbami.

Zeleni je bogat z antioksidanti.

Lažje okrevanje

Ko zbolimo, nam preprosto zadiši čaj, pa četudi smo zapriseženi privrženci kave. Topla tekočina odplakuje škodljive mikroorganizme iz naše ustne votline in žrela, skrbi za ustrezno hidracijo in nas pogreje ter nam preprosto pričara boljše počutje. Z velikimi količinami nesladkanega čaja lažje okrevamo, svetujejo strokovnjaki. Pa ne le bolezen, s čajem, predvsem s črnim, lahko uspešneje premagujemo tudi delovne izzive, saj nam pomaga izostriti um in izboljšati kognitivne sposobnosti.

Vedno mladi listi Beli čaj je manj priljubljen od zelenega in črnega, a ni zato nič manj cenjen. Gre za obrane nefermentirane liste čajevca. Vsebuje veliko antioksidantov in malo teina. Obirajo ga spomladi, tako da so v beri vedno mladi listi. Beli čaj med predelavo ni izpostavljen visokim temperaturam, sušijo ga naravno na soncu.

Verjetno pa ostaja večna uganka odgovor na vprašanje, ali nam lahko čaj pomaga shujšati, kot čudežno obljubljajo ponudniki nekaterih izdelkov. Topel napitek sam po sebi ne zmore čudežno delovati, a je ustrezno nadomestilo za druge bolj kalorične razvade. Če pijemo nesladkani čaj namesto sokov, bomo telo mnogo manj obremenjevali, če čaj nadomesti sladkano kavo z mlekom ali smetano, pa je razlika še toliko večja. Kdor torej čaj sprejme za svoj najljubši napitek, življenjskemu slogu doda več gibanja in z jedilnika izloči pregrehe, je vsekakor na dobri poti do zdravja in vitkosti.