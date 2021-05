Vrč zlatnikov v kleti

Zlatniki FOTO: Getty Images

Mlada zaročencainsta v mestecu Millau v Pirenejih začela obnavljati staro babičino hišo. Za obnovo sta leta 2010 vzela kredit 25.000 evrov in se lotila že hudo načete hiše v starem srednjeveškem jedru mesta.Najprej sta želela utrditi temelje in predelne stene v kleti. In ko sta kopala, sta naletela na vrč, poln zlatnikov. Nista mogla verjeti svojim očem, saj je bilo v lončenem vrču skritih kar 34 zlatnikov, skovanih pred francosko revolucijo. Nekaj njih je bilo skovanih okoli leta 1640, se pravi v času kralja, ki jih je oblikoval slavni francoski graver. Marie in Alain sta se seveda zaklada zelo razveselila, numizmatični strokovnjakga je pred desetletjem ocenil na najmanj 100.000 evrov, danes so zlatniki vredni še precej več.Ko se je po mestu razvedelo o najdbi, so tudi drugi prebivalci v kleteh starih srednjeveških hiš začeli kopati in iskati zaklad. Šlo je tako daleč, da je moral župan po starih hišah prepovedati početje, saj so ljudje podirali tudi nosilne stene.